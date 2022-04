Bruno Fernandes, astro do United, bate carro de luxo antes de clássico com o Liverpool; veja imagens 

De acordo com o tabloide britânico ‘Mirror’, o português chocou sua Porsche, avaliada em 94 mil libras esterlinas (R$ 571 mil na cotação atual), com outro veículo

EFE/EPA/PETER POWELL Bruno Fernandes é um dos principais jogadores do Manchester United



O meio-campista Bruno Fernandes, astro do Manchester United, bateu o seu carro no caminho para o centro de treinamento do clube na manhã desta segunda-feira, 17, véspera do clássico contra o Liverpool, válido pela 30ª rodada Campeonato Inglês. De acordo com o tabloide britânico “Mirror”, o português chocou sua Porsche, avaliada em 94 mil libras esterlinas (R$ 571 mil na cotação atual), com outro veículo. Apesar do susto, o armados e dos demais envolvidos no acidente não se feriram.

Ainda conforme o veículo de comunicação inglês, Bruno Fernandes treinou normalmente com os companheiros de United e deve ficar à disposição do técnico Ralf Rangnick para o duelo marcado para as 16 horas (de Brasília), em Anfield, casa do Liverpool. Na quinta colocação, a equipe de Manchester soma 54 pontos e segue na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. O time treinador por Jurgen Klopp, por sua vez, é o segundo colocado com 73 pontos, um a menos que o líder City.