Camp Nou é o estádio mais popular no Instagram; veja ranking

EFE Camp Nou



O Camp Nou, estádio do Barcelona, é o estádio com o maior número de menções no Instagram. O site Ticketgum.com fez um levantamento e apontou que a casa do clube catalão é o estádio com mais fotos compartilhadas na rede social.

O Camp Nou acumula incríveis 1.812.226 menções. San Siro, estádio compartilhado entre Milan e Inter de Milão, e o Anfield, do Liverpool, fecham o top 3 com 1.094.088 e 1.011.702, respectivamente.

O Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, maio rival do Barcelona, aparece em 4º lugar, com 909.045 menções, praticamente a metade do clube catalão.

Veja abaixo o ranking completo dos estádios mais populares no Instagram:

Camp Nou (Barcelona) – 1.812.226 menções

San Siro (Milan e Inter de Milão) – 1.094.088 menções

Anfield (Liverpool) – 1.011.702 menções

Santiago Bernabéu (Real Madrid) – 909.045 menções

Stamford Bridge (Chelsea) – 412.963 menções

Allianz Arena (Bayern de Munique ) – 374.899 menções

Wembley Stadium (Inglaterra) – 312.405 menções

La Bombonera (Boca Juniors) – 277.640 menções

Signal Iduna Park (Borussia Dortmund) – 223.351 menções

Emirates Stadium (Arsenal) – 206.003 menções

Parque dos Príncipes (PSG) – 170.473 menções

Etihad Stadium (Manchester City) – 141.776 menções

Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham) – 118.000 menções

London Stadium (West Ham) – 52.650 menções