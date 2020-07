Campeão com o Boca em 2019, De Rossi revela desejo de treinar o time

Ex-jogador ficou por apenas seis meses no clube de Buenos Aires

Reprodução/Twitter De Rossi anunciou sua aposentadoria em janeiro deste ano



Como jogador, De Rossi teve passagem discreta pelo Boca Juniors em 2019, ano de sua aposentadoria, mas nesta quarta-feira, o craque revelou que ainda deseja rteinar a equipe de Buenos Aires, e que chegou a encaminhar o início de sua nova carreira nas categorias de base do clube.

“Tenho que voltar como turista e tenho que voltar para agradecer às pessoas que me ajudaram tanto. E tenho em minha cabeça a ideia de voltar como treinador do Boca. Posso ser o último da lista, mas essa é a minha ideia”, declarou ao jornal argentino “La Nación”.

O italiano estrou pelo Boca com gol, em agosto, no empate contra o Almagro, e se despediu em dezembro, em uma vitória sobre o Rosario Central. Foram apenas sete partidas, marcando essa única vez. “Se as coisas tivessem corrido bem, eu já havia combinado com Nico (Burdisso, diretor esportivo do clube) de iniciar minha carreira de treinador na base do clube. Isso foi antes dos pequenos problemas familiares começarem”, afirmou.

Burdisso deixou a direção do Boca no fim do ano, depois que a chapa da situação foi derrotada nas eleições. De Rossi se aposentou em 6 de janeiro por conta de problema com uma das filhas, que morava na Itália.

“No dia em que assinei a rescisão, eu estava nos escritórios de La Bombonera e de repente levantei minha cabeça e lá estava a Taça Libertadores, em uma vitrine. E eu disse para mim mesmo: ‘Não desisti do que podia desistir como jogador de futebol, não desisti de nada’. É por isso que eu quero voltar como treinador porque este clube está no meu coração. As voltas e reviravoltas da vida dirão, mas meu desejo é de treinar o Boca”, detalhou.

“Eu estava no lugar certo na hora errada. Mas não se passa uma semana em que eu não sinta falta de tudo relacionado ao Boca, a Buenos Aires. Estou em paz com minha consciência, mas muitas vezes acordo com saudades do Boca”, completou.

Prejudicado por lesões, De Rossi não pode participar de grande parte da campanha. Isso faz com que ele se sinta uma parte menor da campanha vitoriosa que levou o time ao título.

“Fico feliz que alguém pense que eu fiz parte de uma alegria para os fãs do Boca, mas eu não fiz quase nada. Eu mesmo me dou conta disso, estou muito consciente. Não sou daqueles que ficam com os louros dos outros. O título foi conquistado por meus companheiros de equipe em campo, e eu fiquei muito feliz por eles. Eu me senti parte desse grupo, eu também me sinto parte desse grupo hoje, mas não fiz muito”, lamentou.

“Um jogador como eu, que sempre foi o protagonista, um líder, um jogador importante, que jogou mil jogos, não vai ter seu peito estourado por um título que meus companheiros de equipe ganharam com unhas e dentes. Não seria justo, seria desrespeitoso com eles”, finalizou.

* Com EFE