Campeão olímpico e no radar de Tite, zagueiro Diego Carlos troca Sevilla pelo Aston Villa 

Revelado nas categorias de base do São Paulo, o jogador de 29 anos também coleciona passagens por Estoril, Porto e Nantes (França)

CRISTINA QUICLER / AFP Diego Carlos trocou o Sevilla pelo Aston Villa



O Aston Villa anunciou nesta quinta-feira, 26, a contratação do zagueiro Diego Carlos, que defendeu o Sevilla nas últimas três temporadas – o valor da transferência e o tempo de contrato não foram revelados pelo clube britânico. Campeão olímpico na Tóquio-2020 e no radar de Tite para a disputa da Copa do Mundo de 2022, o brasileiro venceu uma Liga Europa com o time espanhol. Revelado nas categorias de base do São Paulo, o jogador de 29 anos também coleciona passagens por Estoril, Porto e Nantes (França).