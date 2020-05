Campeonato Escocês é encerrado precocemente com Celtic campeão

O Celtic é campeão nacional pela nona vez consecutiva! Nesta segunda-feira (18), a organização do Campeonato Escocês deu por encerrada a temporada 2019-2020, declarando o time verde e azul vencedor da edição.

Segundo a Premier League escocesa, responsável pela competição, os 12 clubes da divisão chegaram a um acordo unânime para o cancelamento do restante da disputa.

Para determinar as posições na tabela, foram contados os pontos por jogo até 13 de março, data em que o certame foi suspenso devido à pandemia do novo coronavírus. Assim, o Celtic ficou com o troféu ao somar 80 pontos, 13 a mais que o arquirrival Rangers, segundo colocado, enquanto o Hearts ficou em último e foi rebaixado.

“Todos nós gostaríamos de ver o campeonato terminando nos gramados, diante dos torcedores. Esta não é a maneira que ninguém envolvido no futebol escocês gostaria de ter terminado, mas, dadas as circunstâncias que estamos enfrentando, a diretoria concordou que esta é a única maneira prática”, disse o presidente da Premier League escocesa, Murdoch MacLennan.

9️⃣🏆 #9INAROW CHAMPIONS 🙌

“It feels wonderful. I’m so proud of the players, it’s an incredible record and to be part of that is something special. It’s thoroughly deserved.”#CelticFC’s nine-in-row winning manager, Neil Lennon 💚🍀#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/4MGmUSo2Or

— Celtic Football Club (from 🏡) (@CelticFC) May 18, 2020