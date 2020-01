Campeonato Espanhol confirma horário do próximo clássico entre Real e Barça

Divulgação FCB Real Madrid x Barcelona



O jogo entre Real Madrid e Barcelona do dia 1º de março, válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, será disputado a partir das 17h (de Brasília) no estádio Santiago Bernabéu, como confirmou nesta quarta-feira (15) o presidente da liga responsável pela competição, Javier Tebas.

Tebas confirmou o horário durante evento em Londres para apresentação do canal “LaLigaTv”, que retransmitirá o Espanhol no Reino Unido.

Barça e Real são os dois primeiros colocados do campeonato, com 40 pontos cada, com vantagem para o Barça no saldo de gols. Os dois times se enfrentaram no dia 18 de dezembro, no Camp Nou, e houve empate em 0 a 0.

*Com informações da EFE