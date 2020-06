Campeonato Espanhol volta com minuto de silêncio em homenagem às vítimas da covid-19

EFE/José Manuel Vidal Jogadores homenagearam vítimas da covid-19



Um minuto de silêncio em memória de todas as vítimas da covid-19 precedeu o clássico entre Sevilla e Betis no estádio Ramón Sanhez Pizjuán, que marcou a reabertura do Campeonato Espanhol após três meses de paralisação.

Sem torcedores, o único som durante os 60 segundos de homenagens em um estádio foi o de uma música religiosa, em honra à memória das milhares de vítimas da doença no país.

Como sinal de respeito e lembrança pelas vítimas, os jogadores dos dois times rivais e o trio de arbitragem se colocaram em torno do círculo central.

Duas imagens foram projetadas no telão – uma de um escudo do Sevilla com uma fita preta e um texto em referência às vítimas do coronavírus, e outra do ídolo dos donos da casa, Marcelino Campanal, que morreu de câncer aos 88 anos no último dia 25.

* Com EFE