Campeonato Espanhol volta hoje! Quem são os jogadores mais valiosos da liga?

EFE/Alejandro García Griezmann é o jogador mais valioso do Campeonato Espanhol



O Campeonato Espanhol será retomado nesta quinta-feira (11) com o clássico entre Sevilla e Real Betis, no Ramón Sánchez Pizjuán, a partir das 17 horas (de Brasília). Repleto de craques, o torneio conta com vários jogadores de alto nível, renomados e de muito potencial. Mas qual atleta é o mais caro da La Liga?

Errou quem falou o nome de Lionel Messi! Atual melhor do mundo da Fifa, o camisa 10 do Barcelona também é o artilheiro e o melhor garçom do Espanhol, mas não tem o status de mais valioso da competição. De acordo com relatório atualizado do CIES (Centro Internacional do Estudo do Esporte), Antoine Griezmann, companheiro do argentino no time catalão, é o futebolista mais caro do futebol local.

No estudo divulgado na última segunda-feira (8), Griezmann é avaliado em 136,4 milhões de euros (R$ 772,5 milhões, na cotação atual). O atacante francês aparece à frente de João Félix (107,9 milhões de euros) e Frenkie De Jong (102,1 milhões de euros), que completam o top-3.

Grande estrela do campeonato, Messi é apenas o quarto no ranking, sendo avaliado em 100,1 milhões de euros. Vale lembrar que, para chegar às avaliações finais, o estudo do CIES leva em consideração fatores como idade, contrato, posição, minutos jogados, gols, status nas respectivas seleções e resultados do time.

Quanto aos brasileiros, Rodrygo Goes, do Real Madrid, é o melhor na lista, ocupando a oitava posição do ranking. Arthur Melo, do Barcelona, é o nono, enquanto Casemiro, também do time Merengue, é o 11º. Veja a lista abaixo!

Mais valiosos do Espanhol (em milhões de euros)

1- Antoine Griezmann (Barcelona) – 136,4 milhões

2- João Félix (Atlético de Madrid) – 107,4 milhões

3- Frenkie De Jong (Barcelona) – 102,1 milhões

4- Lionel Messi (Barcelona) – 100,1 milhões

5- Saúl Ñiguez (Atlético de Madrid) – 97,7 milhões

6- Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) – 83,2 milhões

7- Clément Lenglet (Barcelona) – 82,9 milhões

8- Rodrygo Goes (Real Madrid) – 81,4 milhões

9- Arthur Melo (Barcelona) – 71,5 milhões

10- Eden Hazard (Real Madrid) – 65,5 milhões

11- Casemiro (Real Madrid) – 63,6 milhões

13- Éder Militão (Real Madrid) – 62,7 milhões