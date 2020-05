É oficial! Campeonato Espanhol será reiniciado no dia 11 de junho

EFE/Alejandro Garcia Lionel Messi durante partida do Barcelona no Campeonato Espanhol



Agora é oficial! O Campeonato Espanhol será retomado no dia 11 de junho, com o clássico entre Sevilla e Real Betis, válido pela 28ª rodadas. A retomada foi decidida após uma conferência entre o Grupo de Contato, integrado pelo Conselho Superior de Esportes, a Federação Espanhola de Futebol e a LaLiga, entidade que organiza o torneio.

Paralisado desde março devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, o Espanhol poderá ser finalizado em campo no fim de semana dos dias 18 e 19 de julho.

As três instituições aprovaram, segundo comunicado, o formato de disputa das 11 rodadas pendentes para o encerramento da primeira e da segunda divisões.

“O desenvolvimento das conversas nesta primeira reunião ordinária do Grupo de Contato conclui que não haverá problemas nem dificuldades para concretizar dias de jogos e horários”, diz o comunicado.

A reunião contou com Tomás González Cueto e Andreu Camps, por parte da Federação Espanhol; Carlos del Campo e Óscar Mayo, representando a LaLiga; e, em nome do Conselho Superior de Esportes, o chefe de gabinete da presidência, Juan Fernández Carnicer, e o diplomata Joaquín de Arístegui.

O Grupo de Contato se reunirá mensalmente e, a pedido das partes, poderá realizar encontros adicionais em função das circunstâncias.

Além do clássico entre Sevilla e Betis, a 28ª rodada do Espanhol terá como destaques as partidas entre Barcelona e Mallorca, Real Madrid e Eibar, e Athletic Bilbao e Atlético de Madrid.

Completam a programação da rodada os confrontos entre Real Sociedad e Osasuna, Valencia e Levante, Getafe e Granada, Espanyol e Alavés, Celta de Vigo e Villarreal, e Leganés e Valladolid.

*Com EFE