Campeonato Inglês volta com apoio a movimento Black Lives Matter estampado nos uniformes

EFE/EPA/DAVE THOMPSON Nomes dos jogadores do Campeonato Inglês foi substituído por nome do movimento Black Lives Matter



O Campeonato Inglês voltou engajado em uma das causas mais comentadas do último mês em todo o mundo. O movimento Black Lives Matter, que luta pelos direitos da população negra e voltou ao centro das atenções após a morte do ex-segurança George Floyd, asfixiado por um segurança branco nos Estados Unidos, estampou as camisas de todos os times do torneio.

Em entrevista à Sky Sports, o CEO da Premier League, que organiza o torneio, Richard Masters, afirmou que apoia a iniciativa. Além da mensagem contra o racismo, os clubes levarão em seus uniformes o logotipo do NHS, sistema de saúde público da Inglaterra.

“Eu os apoio a usar plataformas para promover boas causas. As mensagens que vocês verão nas partidas da Premier League em relação a agradecer ao NHS, com o logotipo ‘Heart NHS’ na frente das camisas e também mensagens contra a discriminação são questões que todos os jogadores sentem”, contou.

Nas partidas entre Aston Villa x Sheffield United e Manchester City x Arsenal, os jogadores e funcionários das duas equipes se ajoelharam em campo, movimento símbolo do apoio ao movimento antirracista.

A previsão é de que todos os jogadores dos 20 times entrem em campo com a expressão, que traduzida livremente para o português significa “Vidas Negras Importam”, na rodada que marca a retomada do torneio. De acordo com o site THe Athleltic, essa foi a forma que os clubes encontraram de fazer parte da série de movimentos contra o preconceito que vem ocorrendo em todo mundo.