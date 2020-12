Campeonato Inglês: United e City empatam em clássico de Manchester

O técnico espanhol Pep Guardiola ficou visivelmente irritado com o andamento da partida e as oportunidades desperdiçadas

EFE/EPA/Paul Ellis O Manchester United recebeu o seu rival em casa, no estádio Old Trafford



O Manchester United e o Manchester City ficaram 0 a 0 no clássico deste sábado, 12, que aconteceu no estádio Old Trafford. O jogo da 12.ª rodada do Campeonato Inglês foi agitado, mas não teve lances de encher os olhos e deixou os rivais ainda colados no meio da tabela de classificação: o United aparece na sétima posição, com 20 pontos, e o City, na oitava, com 19. No segundo tempo, o United chegou a ter um pênalti assinalado, mas ele foi anulado pelo VAR porque o atacante Marcus Rashford estava impedido. O City acelerou o ritmo e pressionou os rivais, com boas participações do atacante brasileiro Gabriel Jesus.

No entanto, as arrancadas no ataque pararam na marcação cerrada do setor defensivo do Manchester United, o que frustrou o técnico do City, o espanhol Pep Guardiola, visivelmente irritado com o andamento da partida e as oportunidades desperdiçadas. Mais cedo, outros jogos mexeram com a parte intermediária e inferior da tabela de classificação do Campeonato Inglês. O Newcastle, 11.º colocado, venceu por 2 a 1 o West Bromwich e o Aston Villa, em nono lugar, ganhou por 1 a 0 do Wolverhampton.

*Com informações do Estadão Conteúdo