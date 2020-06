Campeonato Inglês volta na quarta-feira! Veja como estava o torneio antes da pausa

Manchester City/Divulgação O Manchester City vai enfrentar o Arsenal na volta do Campeonato Inglês



A Premier League, a liga mais glamourosa do planeta, será retomada na próxima quarta-feira (17) com as partidas atrasadas entre Aston Villa x Sheffield United e Manchester City x Arsenal. Paralisado há mais de três meses devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, o Campeonato Inglês promete voltar com jogos de alto nível e muita disputa na reta final.

A competição, é bem verdade, já tem um virtual campeão. Líder do torneio, o Liverpool soma 25 pontos a mais que o segundo colocado Manchester City. A briga para entrar na zona de classificação para a Champions League e Europa League, entretanto, deverá acontecer até a última rodada.

Abaixo, a Jovem Pan Online recorda como estava o Inglês antes da suspensão, na 29ª rodada.

JOGOS DISPUTADOS: 288 (75,79%)

ÚLTIMO JOGO: Leicester 4 a 0 Aston Villa, em 9 de março de 2020

LÍDER: Liverpool (82 pontos)

ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A CHAMPIONS LEAGUE: Liverpool (82), Manchester Ciy (57), Leicester (53) e Chelsea (48)

ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA EUROPA LEAGUE: Manchester United (45)

ZONA DE REBAIXAMENTO: Norwich (21), Aston Villa (25) e Bournemouth (27)

MELHOR ATAQUE: Manchester City (68 gols marcados)

MELHOR DEFESA: Liverpool (21 gols sofridos)

MELHOR MOMENTO: Liverpool (4 vitórias em 1 derrota nos últimos 5 jogos)

MAIS VITÓRIAS: Liverpool (27)

MAIS EMPATES: Wolverhampton e Arsenal (13 cada)

MAIS DERROTAS: Norwich (18)

ARTILHEIRO: Vardy (Leicester) – 19 gols

MAIOR GARÇOM: De Bruyne (Manchester City) – 16 assistências

MELHOR JOGADOR: De Bruyne (Manchester City) – Média de 7.92 na avaliação “SofaScore”

MELHOR BRASILEIRO: Willian (Chelsea) – Média de 7.42 na avaliação “SofaScore”

MAIOR FINALIZADOR: Raúl Jiménez (Wolverhamtpon) – 75 chutes

MAIOR DRIBLADOR: Adama Traoré (Wolverhampton) – 144 dribles

MAIS PASSES DECISIVOS: De Bruyne (Manchester City) – 96 passes

GRANDES CHANCES CRIADAS: De Bruyne (Manchester City) – 23 grandes chances

MAIOR LADRÃO DE BOLAS: Ricardo Pereira (Leicester) – 119 desarmes

MAIS INTERCEPTAÇÕES: Diego Rico (Bournemouth) – 66 interceptações

MAIS CARTÕES AMARELOS: Lerma (Bournemouth) – 10 amarelos

MAIS CARTÕES VERMELHOS: Son (Tottenham) e Kabasele (Watford) – 2 vermelhos cada

MAIS JOGOS SEM LEVAR GOL: Nick Pope (Burnley) – 11 partidas

MAIS DEFESAS: Martin Dúbravka (Newcastle) – 117 defesas

MAIS PÊNALTIS DEFENDIDOS: Tim Krull (Norwich) – 2 penalidades

*Com informações da “SofaScore”