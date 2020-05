Oficial! Campeonato Italiano será retomado em 20 de junho 

EFE/EPA/ELISABETTA BARACCHI A Juventus lidera o Campeonato Italiano



O Campeonato Italiano será reiniciado no dia 20 de junho. A decisão acontece após Vincenzo Spadafora, ministro de Esportes italiano, autorizar o retorno do futebol a partir do próxima dia 13.

A liga nacional, entretanto, não será o primeiro torneio retomado no país após a paralisação provocada pela pandemia de Covid-19. A Copa da Itália voltará no dia 13 e 14 de junho, com as semifinais entre Napoli x Inter de Milão e Juventus x Milan. A decisão acontecerá no dia 17 do mesmo mês.

O Calcio parou na 26ª rodadas e com quatro jogos atrasados. Na liderança, a Juventus tem 63 pontos, somente a mais que a Lazio, segunda colocada e principal ameaça ao time bianconero. Neste momento, Inter de Milão (54) e Atalanta (48) completam a lista de grupos classificados para a próxima Champions League.

Já Brescia, Spal e Lecce ocupam as três últimas posições do Italiano e estão dentro da zona de rebaixamento para a 2ª divisão.

A Itália foi um dos países mais atingidos pela pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Atualmente, no entanto, a situação está mais controlada. Nas últimas 24 horas, por exemplo, a Itália registrou 600 casos e 70 mortes de pessoas infectadas pelo vírus.