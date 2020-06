Campeonato Italiano volta com confronto entre Torino e Parma

Reprodução Torino enfrenta o Parma no retorno do Campeonato Italiano



A organização do Campeonato Italiano confirmou que o primeiro duelo do retorno do Campeonato Italiano será entre Torino e Parma, em Turim, no próximo dia 20.

O duelo iniciará um ciclo de 124 jogos em um intervalo de apenas 44 dias, até as dez últimas partidas, marcadas para 2 de agosto.

Após ter recebido a aprovação do governo para retomar a temporada da Série A, liga responsável pelo torneio nacional, organizará quase todos os jogos à noite, a partir das 21h45 (horário local), e alguns às 17h15 e às 19h30 –

16h45, 12h15 e 14h30 no horário de Brasília, conforme comunicado divulgado pela entidade.

O Campeonato Italiano foi interrompido devido à pandemia no dia 9 de março, em sua 26º rodada, quando a Juventus liderava com um ponto a mais que a Lazio, segunda colocada. Faltam 12 rodadas para o encerramento do torneio, além de quatro partidas atrasadas.

A organização oficializou um novo calendário até a 35º rodada, e comunicará os horários das três últimas posteriormente, para garantir que os confrontos decisivos sejam disputados ao mesmo tempo e não deem vantagens a nenhum clube.

* Com EFE