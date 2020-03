Campeonato Russo é suspenso até o dia 10 de abril por causa do coronavírus

Divulgação/Zenit Malcom é atacante do Zenit, time russo que disputa a 1ª divisão



O Campeonato Russo, um dos últimos entre os principais do planeta que seguia em vigor, foi suspenso nesta terça-feira (17) até o dia 10 de abril, diante da propagação do coronavírus e das recomendações das autoridades locais e da Uefa.

A liga que organiza a primeira divisão foi a primeira a decretar a medida. Logo depois, foi a vez federação de futebol da Rússia, todas as competições, inclusive, regionais e locais, de acordo com comunicado.

A data marcada para um possível retorno, 10 de abril, é preliminar e será reavaliada diante da evolução da situação no país, que registrou até o momento 93 casos.

Ontem, o jogo entre CSKA Moscou e Zenit São Petersburgo, pela primeira divisão do Campeonato Russo, não aconteceu devido decisão da prefeitura de Moscou, que proibiu todos os eventos públicos ao ar livre.

O Campeonato Russo, junto com o Ucraniano, o Turco e o Húngaro, foram os únicos da Europa que tiveram jogos no fim de semana, com limitação de público presente nas arquibancadas.

*Com informações da EFE