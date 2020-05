Capello: Ronaldo Fenômeno foi quem mais me criou problemas nos vestiários

Reprodução Ronaldo quando ainda defendia o Real Madrid



Ex-treinador de grandes equipes como Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, Fabio Capello revelou nesta terça qual jogador que mais lhe causou ‘dores de cabeça’ pelo comportamento fora de campo: Ronaldo Fenômeno.

Capello foi contratado para assumir o galático elenco do Real na temporada 2006-2007. O clube tinha nomes de peso como Ronaldo, Roberto Carlos, Robinho, David Beckham, Ruud van Nistelrooy e Raúl, entre outros. A relação do treinador com o brasileiro era tão ruim que eles trabalharam juntos por apenas seis meses – em janeiro de 2007, o italiano facilitou a transferência de Ronaldo para o Milan.

“O maior talento que treinei foi o Ronaldo, o ‘Gordo’, para que fique claro de quem falamos. E, ao mesmo tempo, foi ele quem criou mais problemas para mim no vestiário. Dava festas, fazia de tudo. Uma vez Van Nistelrooy me disse ‘senhor, mas o vestiário aqui cheira a álcool'”, contou em entrevista à emissora italiana Sky Sport.

Na visão do treinador, que dirigiu as seleções de Inglaterra e Rússia, e se aposentou depois de um discreto trabalho na China, em 2018, a saída de Ronaldo foi um passo para que o Real vencesse o Campeonato Espanhol na temporada.

“Então, quando Ronaldo partiu, começamos a ganhar. Mas se falarmos em talento, ele era o maior, sem dúvida”, declarou. O ex-técnico italiano diz que encontra o Fenômeno com frequência, e que tem boas relações com o pentacampeão.

* Com EFE