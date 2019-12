Everton confirma contratação de Carlo Ancelotti como novo técnico

Treinador italiano assume o Everton duas semanas depois de deixar o Napoli

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Carlo Ancelotti é o novo técnico do Everton



Duas semanas depois de deixar o comando do Napoli, o italiano Carlo Ancelotti foi anunciado neste sábado (21) como novo técnico do Everton, com quem assinou um contrato de quatro anos e meio.

“O Everton está encantado de confirmar Carlo Ancelotti como novo técnico do clube”, anunciaram em comunicado os Toffees, que listam os vários títulos conquistados pelo italiano na carreira.

A confirmação da contratação de Ancelotti ocorre horas antes da partida entre Everton e Arsenal pelo Campeonato Inglês. Coincidentemente, a equipe de Londres também tem novo técnico, o espanhol Mikel Arteta, ex-jogador dos Gunners que trabalhava até então como assistente de Josep Guardiola no Manchester City.

Nenhum dos dois estará no banco de reservas do Goodinson Park hoje. Ambos, porém, devem assistir ao jogo nas tribunas do estádio. A previsão é que Ancelotti estreie contra o Burnley, no próximo dia 26, durante o Boxing Day, a rodada especial do Inglês que ocorre após o Natal.

“[O Everton] É um grande clube, com uma rica história e torcedores apaixonados. Há um objetivo claro dos proprietários de conquistar vitórias e troféus. Me comprometi a trabalhar com todos para tornar esse desejo em realidade”, disse Ancelotti.

Antes, porém, o italiano terá a missão de afastar o Everton da segunda divisão. Até então comandado por Marco Silva, o time ocupa a 16ª posição do Inglês, três pontos acima do Southampton, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Campeão por times como Milan, Juventus, Real Madrid e Bayern de Munique, entre outros, Ancelotti volta à Inglaterra depois de levar o Chelsea aos títulos do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra e da Supercopa da Inglaterra na temporada 2009/2010.

*Com EFE