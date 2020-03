Carrasco do São Paulo, meia do Binacional tem bom retrospecto contra paulistas

Reprodução/Twitter Arango é jogador do Binacional e foi fundamental na vitória sobre o São Paulo



Johan Arango pegou a bola, avançou por dentro e acertou um lindo chute com o pé esquerdo para decretar a vitória histórica do Binacional sobre o São Paulo, na noite da última quinta-feira (5), no Estádio Guillermo Briceño, em Juliaca. “Carrasco” do Tricolor paulista na estreia da Libertadores 2020, o colombiano já aprontou diante de outros brasileiros.

Quando defendia o Once Caldas, em 2015, Arango participou da curta campanha do time na Libertadores. Classificado para a 2ª fase, a equipe colombiana enfrentou o Corinthians. No primeiro mata-mata, em Itaquera, o então time comandado por Tite atropelou ao vencer por 4 a 0. No confronto de volta, no entanto, o meia-atacante deu muito trabalho ao lateral-direito Fagner e marcou o único tento dos colombianos no empate em 1 a 1.

Já em 2017, quando representava as cores do Santa Fé, Arango encarou o Santos em duas oportunidades, na fase de grupos da Libertadores. Em casa, o jogador passou batido no 0 a 0. Já no revés por 3 a 2 no Pacaembu, ele foi responsável por dar uma assistência e anotar um belo gol diante dos santistas.

Assim, contabilizando a partida realizada no Peru, Arango soma 3 gols e 1 assistência em cinco partidas realizadas contra time do Estado de São Paulo.

Recém-contratado pelo Binacional, Arango deverá ter mais oportunidades após a chega de Flabio Torres, que chegou ao clube na semana passada e conhece o colombiano desde os tempos de Once Caldas.

Com 29 anos de idade, o colombiano Arango possui rodagem pelos times de seu país natal, além de passagem por Juárez e Correcaminos, do México, e Al-BAtin, da Arábia Saudita.