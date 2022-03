CAS mantém proibição provisória da Uefa contra equipes russas

Spartak Moscou, que estava nas oitavas de final da Liga Europa, foi eliminado da competição

Reprodução/ Wikimedia Commons Spartak era o único clube russo em competições da uefa



O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) se recusou a suspender a proibição da Uefa imposta às equipes russas enquanto aguarda uma audiência e julgamento completos. A Uefa e a Fifa decidiram conjuntamente que todas as equipes russas, seleções ou clubes, sejam suspensas das competições por conta da invasão do país de Vladimir Putin à Ucrânia. A União Russa de Futebol apelou ao CAS, mas teve seu pedido negado. “A decisão contestada continua em vigor e todas as equipes e clubes russos continuam suspensos da participação nas competições da UEFA”, determinou o presidente da Divisão de Arbitragem de Apelações. A decisão afeta diretamente o Spartak Moscou, que conquistou uma vaga para as oitavas de final da Liga Europa e iria enfrentar o RB Leipzig, mas a partida foi cancelada. Dessa forma, o clube alemão se classificou às quartas de final sem precisar entrar em campo. A decisão definitiva do CAS deve sair no final de semana.