Casa de lateral do Barcelona é invadida horas antes de clássico espanhol

A casa do lateral-direito português Nelson Semedo, do Barcelona, foi invadida por criminosos nesta quarta-feira, poucas horas antes do clássico do clube com o Real Madrid, no estádio Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

O jogador, assim como os companheiros, estava concentrado em um hotel próximo ao local da partida, como forma de precaução por causa dos protestos marcados para hoje na capital da Catalunha.

Segundo informação veiculada pela emissora “Cadena Ser” e confirmada pela Agência Efe, a polícia local recebeu alerta às 14h local (10h de Brasília), de um roubo na casa de Semedo.

A corporação já abriu uma investigação sobre o caso, para tentar identificar os autores.

Barcelona e Real Madrid se enfrentarão às 20h (16h de Brasília)m em partida pela 12ª rodada do Espanhol, que deveria ter acontecido no dia 26 de outubro, mas acabou sendo adiada devido as manifestações pela sentença proferida contra líderes independentistas catalães.

*Com informações da EFE