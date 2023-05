Caso Vinicius Júnior: Presidente da LaLiga se reúne com embaixador brasileiro e volta a condenar racismo

Tebas e Leite se encontraram de forma a encerrar um início de crise diplomática entre Brasil e Espanha, no início da semana, em razão das ofensas ao jogador do Real Madrid

Reprodução/LaLiga Presidente da LaLiga, Javier Tebas se reuniu com embaixador do Brasil



Após declarações polêmicas pouco depois dos ataques racistas sofridos por Vinícius Júnior, o presidente da LaLiga, Javier Tebas, voltou a condenar o racismo no futebol, desta vez numa reunião com o embaixador brasileiro na Espanha, Orlando Leite, nesta sexta-feira, 26. Tebas e Leite se encontraram de forma a encerrar um início de crise diplomática entre Brasil e Espanha, no início da semana, em razão das ofensas ao jogador do Real Madrid. “Em uma reunião realizada nesta manhã, em Madri, o embaixador brasileiro na Espanha, Orlando Leite, e o presidente da LaLiga, Javier Tebas, concordaram que não há espaço no mundo de hoje para atos racistas, como aqueles que aconteceram no dia 21 de maio, em Valência, contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior”, diz nota emitida pela LaLiga, a empresa que organiza o Campeonato Espanhol.

Como vem acontecendo desde o início da semana, a LaLiga cobrou às autoridades por punição aos envolvidos naqueles atos racistas Tebas vem insistindo que a liga não tem poder para aplicar sanções nos torcedores. “Agora é importante que as instituições relevantes hajam para identificar e punir os torcedores da maneira adequada, mandando uma mensagem clara de que todo comportamento racista e xenofóbico não será tolerado”. Tebas entrou no olho do furacão da polêmica ao discutir publicamente com Vinícius Júnior nas redes sociais, ao rebater as críticas do brasileiro quanto à falta de ação da LaLiga para coibir o racismo nos estádios de futebol do Campeonato Espanhol. Durante a semana, o brasileiro publicou vídeo mostrando diversos episódios de racismo sofridos por ele em diferentes partidas, ao longo de meses, em diversos estádios da Espanha.

A reação de Tebas, considerada inadequada, ampliou a revolta de brasileiros contra os ataques sofridos por Vinícius Júnior. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o jogador publicamente em declarações em meio à reunião do G-7. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, admitiu que o Brasil poderia tomar medidas jurídicas “excepcionais” na Espanha para tentar punir os envolvidos nos atos racistas. Após a reação brasileira, a Real Federação Espanhola de Futebol e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, vieram a público condenar o comportamento racista dos torcedores. Luis Rubiales, chefe da federação, chegou a criticar diretamente Tebas por suas declarações.

Hemos recibido en la sede de LaLiga a Orlando Leite, embajador de Brasil. Ambas instituciones, LaLiga y @EmbBrasilEspana, condenamos firmemente cualquier tipo de manifestación racista. Tenemos el compromiso mutuo de seguir luchando para erradicar el racismo en el deporte pic.twitter.com/snVpmZZ8kJ — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 26, 2023

*Com informações do Estadão Conteúdo