Leonardo confirma que Cavani e Thiago Silva deixarão o PSG

O Paris Saint-Germain confirmou neste sábado (13) que o zagueiro Thiago Silva e o atacante uruguaio Edinson Cavani não permanecerão no clube francês após o término da atual temporada.

Em entrevista ao jornal semanal Le Journal du Dimanche, o diretor-esportivo do PSG, o brasileiro Leonardo, afirmou que o defensor de 35 anos, assim como o artilheiro, de 33, não seguirão no clube.

“Foi uma decisão muito difícil. Eles são jogadores que marcaram a história do clube: sempre nos perguntamos se devemos continuar juntos ou se é melhor evitar um ano em demasia. As histórias foram muito bonitas, mas sim, estamos chegando ao fim”, disse Leonardo.

Segundo o dirigente, foi a decisão “lógica”, tanto econômica quanto com a perspectiva da próxima geração de jogadores.

“Podemos estar errados, eu não sei, nunca é o momento perfeito. Agora, a Liga dos Campeões ainda está no horizonte e a ideia é continuar a competição com eles até o final de agosto”, afirmou o brasileiro.

Thiago Silva está no PSG desde 2012, quando chegou do Milan. O zagueiro, que disputou duas Copas do Mundo pelo Brasil, ficou conhecido por jogar no Fluminense.

Já o atacante Edinson Cavani chegou no Paris Saint-Germain em 2013, vindo do Napoli. Ele é o maior artilheiro da história do clube, com 200 gols em 301 jogos.

*Com EFE