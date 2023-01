CBF repudia novo ataque a Vinicius Júnior, cobra punição e manda recado: ‘Siga bailando’

Entidade condenou o ato da torcida do Atlético de Madrid, que pendurou um boneco, com a camisa do atacante brasileiro, pelo pescoço em uma ponte

EFE/EPA/Neil Hall Vinicius Júnior durante partida da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira, 26, para repudiar o novo ataque sofrido pelo atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid. Através do Twitter, a entidade condenou o ato da torcida do Atlético de Madrid, que pendurou um boneco, com a camisa do brasileiro, pelo pescoço em uma ponte, simulando enforcamento. “A CBF repudia veementemente os atos racistas sofridos mais uma vez por Vinicius Júnior. A intolerância e a discriminação não fazem parte do esporte e devem ser extintas da sociedade. Esperamos que os responsáveis sejam identificados e punidos perante a lei”, diz a nota. “Que você siga sempre bailando, driblando e, acima de tudo, com esse sorriso no rosto, Vini! Nós estamos com você”, completa. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que torcedores “Colchoneros” atacam o jovem. No ano passado, Vinicius Júnior ouviu cânticos racistas dos rivais. Recentemente, alguns fãs do Real Valladolid também insultaram o jogador com cânticos preconceituosos. Apesar das manifestações da Real Federação Espanhola (RFEF) e da LaLiga, ninguém foi punido até o momento.