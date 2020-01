Cebolinha sinaliza eventual saída para o Everton e revela conversa com Ancelotti

Alex Silva/Estadão Conteúdo

Everton Cebolinha deu a entender durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (31) que sua saída do Grêmio está próxima. O atacante, autor dos dois gols da vitória sobre o São José, comentou que conversou com o treinador Carlo Ancelotti, do Everton.

“Ele (Ancelotti) perguntou como eu tava, se tinha interesse de jogar no clube. É um grande clube, uma oportunidade e tanto. Um grande treinador também, com certeza irei aprender muito com ele (Everton)”, afirmou Cebolinha.

O atacante do Grêmio comentou também sobre a amizade que tem com Richarlison na seleção brasileira

“Tenho uma amizade da seleção com o Richarlison, pude jogar junto com ele. Ele acabou sabendo do interesse do Everton e me procurou. Fiquei feliz, é um grande clube, um grande treinador também. Um treinador que quem joga com ele vai aprender muito. Fico feliz também por esses contatos”, concluiu.