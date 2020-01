CEO do Atlético de Madrid viaja para acertar com Cavani, diz jornal

Guillaume Horcajuelo / EFE Cavani



Miguel Ángel Gil Marín, CEO do Atlético de Madrid, está convicto que Edinson Cavani é o nome ideal para resolver os problemas no ataque do time de Simeone. Segundo informações do jornal “Sport”, da Catalunha, o chefão viajou para Paris com o objetivo de acertar a contratação do atacante uruguaio.

Cavani tem contrato com o PSG só até o meio do ano. O uruguaio já está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. A renovação do vínculo com o Paris não parece ser uma opção.

Segundo a publicação, o Atlético de Madrid não deseja esperar até a próxima temporada para contar com Cavani. Com problemas constantes no ataque, o time de Simeone precisaria do uruguaio para já. O problema é que o PSG não tem nenhuma intenção de liberar o maior artilheiro de sua história nesse momento. Marín e Nasser Al-Khelaifi vão se reunir para tentar achar uma solução.