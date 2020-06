Champions League terá formato especial e será finalizada em Portugal durante agosto

Divulgação Taça da Champions League



A Uefa confirmou, na manhã desta quarta-feira (17), que a reta final da Champions League será disputada em Lisboa, em Portugal, durante o mês de agosto. A entidade máxima do futebol no continente informou que o torneio sofrerá uma mudança no formato original, tendo jogo único nas partidas de quartas de final e semifinais.

Devido à pandemia de Covid-19, a Champions será finalizada com uma espécie de maratona. Os quatro jogos restante das oitavas (Juventus x Lyon, Barcelona x Napoli, Bayern x Chelsea e Manchester City x Real Madrid) serão realizados entre os dias 7 e 8 de agosto. A Uefa ainda não decidiu se essas partidas serão disputadas em Portugal ou na casa dos times mandantes.

Já as quartas de final acontecerão entre os dias 12 e 15 de agosto, com uma confronto sendo feito por dia, em Lisboa. As semifinais, por sua vez, serão disputadas entre os dias 18 e 19 do mesmo mês. A grande decisão está agendada para o dia 23 de agosto.

A Uefa também anunciou que o sorteio para o chaveamento da reta final da Champions League acontecerá no dia 10 de julho, na sede da organização, em Nyon, na Suíça.

Istambul, que foi originalmente designada para sediar a final de 2020, agora sediará a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2021, enquanto os locais das finais subsequentes concordaram em sediá-los um ano depois do planejado originalmente, com São Petersburgo em 2022 e Munique em 2023. e Londres (Wembley) em 2024.

EUROPA LEAGUE

A Uefa também definiu que o rumo da Europa League será na Alemanha. A competição, que também foi paralisadas nas oitavas de final, será retomada nos dias 5 e 6 de agosto. A entidade também não decidiu se os jogos restantes da fase atual serão realizados na cada das equipes mandantes ou em solo alemão.

Fato é que as quartas-de-final, semifinais e a final serão disputadas como um torneio de oito eliminatórias consecutivas em Colônia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen entre 10 e 21 de agosto.