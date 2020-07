Juventus x Lyon e Manchester City x Real Madrid marcam retorno da Champions League

A Uefa detalhou o calendário do torneio, que terá os jogos de volta das oitavas entre os dias 7 e 8 de agosto; Lisboa, em Portugal, será sede da reta final

EFE/EPA/ELISABETTA BARACCHI Cristiano Ronaldo é o artilheiro da Juventus na temporada



A Uefa detalhou, nesta sexta-feira (10), o calendário das fases finais da Champions League, que será retomada no dia 7 de agosto, com dois jogos da volta das oitavas de final, entre Juventus x Lyon e Manchester City x Real Madrid. A competição foi paralisada em março, com quatro vagas nas quartas de final a serem definidas. Atalanta, Paris Saint-Germain, RB Leipzig e Atlético de Madrid já estão classificados para a antepenúltima fase do torneio, que assim como as duas seguintes, serão em sede única, a cidade de Lisboa, em Portugal.

No dia 7 de agosto, uma sexta-feira, a ‘Champions’ será retomada com Juventus e Lyon, no Allianz Stadium – na ida, o time francês venceu em casa por 1 a 0 -; e com City e Real, no Etihad Stadium – a equipe inglesa levou a melhor no primeiro encontro por 2 a 1, na Espanha. No dia seguinte, Barcelona e Napoli, que empataram em 1 a 1, na Itália, jogarão no Camp Nou. Além disso, o Bayern de Munique receberá o Chelsea, que derrotou por 3 a 0, em encontro anterior, realizado na Inglaterra.

No dia 12, terão início as quartas de final, que serão em duelo único. Atalanta e Paris Saint-Germain abrirão esta etapa do torneio, se enfrentando no Estádio da Luz. Um dia depois, RB Leipzig e Atlético de Madrid jogam no estádio José Alvalade.

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌 Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020

Em 14 de agosto, na casa do Benfica, duelarão os vencedores das séries eliminatórias entre Napoli e Barcelona, e Chelsea e Bayern de Munique. Já no dia 15, na sede do Sporting, se pegarão quem avançar entre Real Madrid e Manchester City, e Lyon e Juventus.

As semifinais serão em 18 e 19 de agosto, no Estádio da Luz e no Alvalade, respectivamente. A decisão será em 23 do mesmo mês, na casa dos Encarnados.

*Com EFE