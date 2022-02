Champions: Liverpool vence a Inter de Milão no fim com gols de Firmino e Salah

Na outra partida do dia, Bayern de Munique se salvou de derrota contra o Red Bull Salzburg nos acréscimos do segundo tempo

Filippo Monteforte/AFP Roberto Firmino celebra o primeiro gol do Liverpool do San Siro, em Milão



O Liverpool abriu vantagem sobre a Inter de Milão nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, 16, em Milão, a equipe inglesa encontrou um adversário bem postado e que muitas vezes conseguiu sair tocando a bola com categoria, mas venceu por 2 a 0 com seus gols marcados nos últimos 15 minutos. O brasileiro Roberto Firmino foi o primeiro a balançar a rede, abrindo o placar de cabeça. Aos 38 minutos do segundo tempo, Salah anotou seu 29º gol em 24 partidas pelos Reds nesta temporada. No outro jogo do dia, o Red Bull Salzburg quase surpreendeu o Bayern de Munique na Áustria, mas Coman marcou nos acréscimos da etapa final e decretou empate por 1 a 1. Os duelos de voltas serão disputados no dia 8 de março