Champions: Lyon vence a Juventus e larga na frente por vaga nas quartas

Time francês joga agora pelo empate em Turim para eliminar a equipe de Cristiano Ronaldo



O Lyon largou na frente da Juventus por uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira (26), no Parc OL, na França, o time francês venceu por 1 a 0 e agora joga pelo empate em Turim, no dia 17 de março, para eliminar a equipe de Cristiano Ronaldo.

A primeira chance foi da Juventus, em cruzamento de CR7 que Cuadrado não conseguiu alcançar, logo aos 4 minutos. Mas o Lyon teve um desempenho melhor na etapa inicial. A equipe francesa soube pressionar na saída de bola com eficiência e aproveitou para abrir o placar no momento em que o adversário estava sem um dos zagueiros.

O gol saiu aos 31 minutos. Aouar recebeu de Cornet pelo lado esquerdo, fez ótima jogada individual e cruzou para Tousart. O atacante finalizou de pé esquerdo, no ângulo, sem chances para Szczesny. No momento da jogada o zagueiro holandês De Ligt estava do lado de fora, sendo atendido por causa de uma pancada na cabeça.

Em seu primeiro jogo pela Liga dos Campeões, Bruno Guimarães, ex-Athletico Paranaense, também teve bom desempenho, com força na marcação e bons passes para iniciar os movimentos ofensivos do Lyon. Pelo lado da Juventus, apenas Cristino Ronaldo buscava o jogo e criava boas situações.

A Juventus voltou melhor para o segundo tempo. Com mais posse de bola (63%), o time italiano tinha o domínio territorial e criava oportunidades. Em apenas 25 minutos, foram quatro finalizações, o mesmo número da etapa inicial. Na melhor delas, Dybala finalizou de pé esquerdo para fora após cruzamento de Alex Sandro. Com o crescimento do rival, o Lyon recuou suas peças e se fechou para garantir o resultado.

