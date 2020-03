Champions: sem coronavírus, Mbappé é relacionado para decisão entre PSG e Dortmund

Yoan Valat/EFE Mbappé está relacionado para o jogo entre PSG e Borussia Dortmund



Kylian Mbappé não foi contaminado pelo novo coronavírus. De acordo com publicação do jornal “L’Equipe”, em matéria publicada nesta quarta-feira (11), o teste do atacante deu negativo. O francês, inclusive, foi relacionado pelo treinador Thomas Tuchel para o confronto decisivo entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, que acontece hoje, no Parque dos Príncipes.

Com amigdalite, Mbappé não treinou com o restante do grupo nos últimos dias e deverá ficar como opção do técnico para o segundo tempo. Já Thiago Silva, que estava em recuperação de uma lesão, não conseguiu se recuperar a tempo e desfalcará os parisienses.

Outra baixa no time francês é o volante Marco Verratti, que levou cartão amarelo na Alemanha e está suspenso. Na partida válida pelas oitavas de final, o PSG precisará reverter o placar de 2 a 1 construído pelos alemães, no duelo de ida.

Devido ao surto de coronavírus no continente, a partida entre PSG e Dortmund acontecerá sem a presença de público, com portões fechados. Outras partidas desta fase da Champions também estão sendo realizadas com estádio vazios.