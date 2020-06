É oficial! Chelsea anuncia contratação de atacante Timo Werner

O Chelsea oficializou, nesta quinta-feira (18), a contratação do atacante Timo Werner. Destaque do RB Leipzig, o alemão chegou a ser especulado em outros gigantes ingleses antes de fechar com os “Blues”.

Os valores da transferência não foram divulgados pelos clubes, mas a imprensa inglesa garante que o Chelsea pagou 50 milhões de euros (quase R$ 295 milhões, na cotação atual) para tirar Werner da Alemanha.

“Estou muito satisfeito por assinar pelo Chelsea, é um momento de muito orgulho para mim. É claro que quero agradecer a RB Leipzig, o clube e os torcedores por quatro anos fantásticos. Vocês estarão para sempre em meu coração. Estou ansioso pela próxima temporada com meus novos companheiros de equipe, meu novo técnico e, claro, com os fãs do Chelsea. Juntos, temos um futuro muito bem sucedido pela frente”, comemorou Werner.

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! 👋 pic.twitter.com/WLcagJCHWt

— Timo Werner (@TimoWerner) June 18, 2020