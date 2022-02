Chelsea bate o Palmeiras por 2 a 1 e conquista o Mundial de Clubes pela primeira vez

Gols foram marcados por Lukaku e Havertz, enquanto Raphael Veiga descontou; com a vitória, equipe londrina conquista o título inédito e se junta a Liverpool e Manchester United como ingleses campeões do mundo

Em partida acirrada, o Chelsea derrotou o Palmeiras pelo placara de 2 a 1 e conquistou o Mundial de Clubes da Fifa pela primeira vez. O jogo foi disputado às 13h30 (horário de Brasília) deste sábado, 12, em Dubai. Os gols do confronto foi marcado por Lukaku e Havertz, enquanto Raphael Veiga descontou para o Palmeiras. No primeiro tempo, o Palmeiras foi superior e criou mais chances, mas viu Dudu e Rony desperdiçarem as melhores oportunidades. No fim da primeira etapa, o zagueiro Thiago Silva arriscou de longe e forçou Weverton a fazer uma bela defesa. No segundo tempo, após cruzamento de Odoi, Lukaku marcou de cabeça e colocou o Chelsea em vantagem, que durou pouco tempo. Isso porque, de pênalti, Raphael Veiga marcou o gol para o alviverde. O tempo regulamentar acabou com o jogo empatado, forçando a prorrogação. Na segunda etapa, o Chelsea teve um pênalti a seu favor e Havertz fez o gol do título. Com isso, o Chelsea se tornou o terceiro clube inglês a vencer o Mundial no atual formato, se juntando ao Liverpool e ao Manchester United. Já o Palmeiras segue sem nenhum título do Mundial no atual formato.