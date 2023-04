Chelsea demite o técnico Graham Potter e anuncia substituto provisório

Com 10 jogos restantes na Premier League, ele deixa o clube na décima primeira posição

Reprodução/Instagram/ grahampotterofficiall Graham Potter estava no comando do Chelsea desde setembro do ano passado



O Chelsea demitiu o técnico Graham Potter, que estava no comando da equipe há poucos meses, desde setembro do ano passado. Ele substituiu o alemão Thomas Tuchel e, segundo o Marca, esteve com o time 31 partidas, vencendo apenas 12 delas. O clube atualmente está na décima primeira posição na Premier League. Ao anunciar a demissão do técnico neste domingo, 2, o Chelsea informou que “Graham concordou em colaborar com o Clube para facilitar uma transição suave”. “Em sua passagem pelo clube, Graham nos levou às quartas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentaremos o Real Madrid. O Chelsea gostaria de agradecer a Graham por todo seu esforço e contribuições e desejar-lhe felicidades no futuro”, destacou a nota. Bruno Saltor será o técnico provisório do time.

Todd Boehly e Behdad Eghbali, ambos do grupo de proprietários dos Blues, também se manifestaram: “Em nome de todos no clube, queremos agradecer sinceramente a Graham por sua contribuição ao Chelsea. Temos o mais alto grau de respeito por Graham como treinador e como pessoa. Ele sempre se comportou com profissionalismo e integridade e estamos todos desapontados com este resultado. Juntamente com nossos fãs incríveis, estaremos todos apoiando Bruno e a equipe enquanto nos concentramos no resto da temporada. Temos 10 jogos restantes da Premier League e uma quarta de final da Champions League pela frente. Vamos colocar todo o esforço e empenho em cada um desses jogos para que possamos terminar a temporada em alta”.