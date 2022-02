Chelsea não sabe se terá a presença do técnico Thomas Tuchel na final contra o Palmeiras

Treinador do clube londrino foi diagnosticado com Covid-19 e não viajou para Abu Dhabi, mas palpitou na equipe trocando informações com seus auxiliares

Imagem: Reprodução/Site oficial do PSG O alemão Thomas Tuchel, técnico campeão da Champions com o Chelsea



Finalista do Mundial Interclubes da FIFA após vencer a equipe saudista do Al Hilal, o Chelsea vive uma indefinição quanto ao comando da equipe na decisão do campeonato contra o Palmeiras. Isso porque o técnico do clube londrino, Thomas Tuchel, ainda não testou negativo para a Covid-19 e está impossibilitado de voar para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Zsolt Lőw, integrante da comissão técnica do Chelsea e técnico interino da equipe, afirmou que o grupo espera que Tuchel esteja presente na final do campeonato mundial. “Todo mundo espera que Thomas possa viajar o mais rápido possível. Ele está seguindo as regras do governo, em autoisolamento. Fazemos diariamente um teste de PCR e, quando tivermos o primeiro resultado negativo, ele estará apto a viajar. Esperamos por isso e temos certeza de que ele pode vir e aproveitar a final.”

Lőw também revelou que o comandante da equipe, mesmo recluso em Londres, orientou os jogadores durante o intervalo da partida contra o Al Hilal. “Tivemos uma boa conversa com Thomas e isso ajudou a equipe. Ele teve a mesma sensação que nós, de que estávamos um pouco nervosos e tivemos muitas perdas de bola fáceis. Conversamos sobre e tentamos nos preparar para que os caras se acalmassem, jogassem com um ritmo melhor e não brigassem tanto por soluções difíceis”, disse. No último dia 5 de fevereiro, Tuchel foi diagnosticado com o coronavírus e, desde então, não comanda a equipe inglesa.