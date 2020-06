Chelsea renova temporariamente os contratos de Willian e Pedro

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA No Chelsea desde 2013, Willian ainda não tem futuro definido após o fim da temporada



O brasileiro Willian e o espanhol Pedro renovaram seus contratos com o Chelsea por mais um mês, até o fim da temporada 2019-2020. A informação foi confirmada pelo clube londrino nesta terça-feira.

Os contratos terminavam em 30 de junho, antes do final dos torneios na Inglaterra, que foram interrompidos em razão da pandemia.

Com o novo contrato temporário, os jogadores poderão disputar o restante do Campeonato Inglês, além das partidas pela Copa Inglaterra e Liga dos Campeões. Caso o time se classifique para as fases finais dos campeonatos, porém, os jogadores não estariam disponíveis, já que as tabelas preveem as fases finais para o mês de agosto.

A renovação definitiva segue travada, já que o brasileiro quer um contrato de mais três anos, e o Chelsea teria oferecido apenas dois.

Segundo a imprensa inglesa, quatro clubes da já sondaram o atleta, mas nenhum contato avançou. Aos 31 anos, ele atua no Chelsea desde 2013, após ser contratado do Anzhi, da Rússia. Antes, passou pelo Shaktar Donetsk e pelo Corinthians.

* Com EFE