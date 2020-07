Chelsea vence Crystal Palace e se mantém na zona de classificação da Liga dos Campeões

No Emirates Stadium, o Arsenal apenas empatou com o Leicester por 1 a 1

EFE/EPA/Peter Cziborra Abraham marcou o terceiro gol do Chelsea



O Chelsea fez sua parte ao derrotar o Crystal Palace por 3 a 2, no Campeonato Inglês, mas a vitória do Arsenal sobre o Leicester por 1 a 1, ajudou o rival a se consolidar no terceiro lugar, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Com a vitória, os blues chegaram aos 60 pontos, um a mais que o Leicester e seis a menos que o vice-líder Manchester City, que ainda joga na Rodada. O Arsenal, em sétimo, ainda sonha com uma vaga nas copas europeias, enquanto o Cryztal Palace é o 14º.

A velocidade de William foi o diferencial no início da partida do Chelsea. Aos seis minutos, o brasileiro fez boa jogada pela ponta-direita, e Giroud abriu o placar. Após nova assistência do ex-corintiano, Pulisic fez o segundo gol aos 27 minutos.

Em uma de suas poucas investidas, o Crystal Palace diminuiu a desvantagem com uma bomba de Zaha, aos 34 minutos, que acertou o ângulo esquerdo do goleiro Arrizabalaga.

Na segunda etapa, Abraham fez o terceiro gol da equipe de Londres. Na saída de bola, um susto: Van Annholt fez grande jogada pela esquerda e Benteke só empurrou para o gol: 3 a 2. O Crysatal teve ainda duas boas oportunidades no fim do jogo, mas não conseguiu empatar a partida.

No Emirates Stadium, o Arsenal dominou a partida, mas desperdiçou a chance de sair com um placar favorável contra o Leicester. Saka fez grande jogada para Aubameyang marcar aos 21 minutos. Nos minutos finais, tomou o contragolpe com Vardy.

* Com Estadão Conteúdo