Chelsea vence novamente o Lille e avança na Liga dos Campeões; Juventus é eliminada pelo Villarreal

Juve levou 3 a 0 no Juventus Stadium; sorteio das quartas de final acontece sexta-feira

Reprodução/ Twitter @ChampionsLeague Azpilicueta fez o segundo gol do Chelsea na vitória por 2 a 1



Enfrentando sanções impostas ao dono Abramovich, o Chelsea parece não se importar com o extracampo e segue fazendo bons resultados na temporada. Nesta quarta-feira, 16, a equipe viajou até a França para enfrentar o Lille, pela segunda rodada das oitavas de final da Liga dos Campeões, e venceu por 2 a 1, avançando de fase com 4 a 1 no agregado. Como era de se esperar, o início de jogo teve mais domínio dos franceses, que precisavam do resultado para avançar. Quem abriu o placar foi Burak Yilmaz, de pênalti, aos 38 minutos. Nos acréscimos, Pulisic deixou tudo igual. No segundo tempo, o capitão Azpilicueta decretou a classificação aos 26 minutos. O sorteio que define os confrontos das quartas de final acontece na sexta-feira, dia 18, às 8h (horário de Brasília) na sede da Uefa.

Juventus é eliminada em casa

A Juventus foi eliminada das oitavas de final. Nesta quarta-feira, 16, a equipe italiana recebeu o Villarreal e perdeu por 3 a 0, depois de ter empatado a ida por 1 a 1. O jogo foi muito truncado, mas os italianos tiveram as melhores chances, parando no goleiro Rulli. A situação mudou no segundo tempo. Aos 32 minutos, Coquelin foi derrubado na grande área e, com o auxílio do VAR, foi marcado pênalti. Moreno foi para a cobrança e converteu. Aos 40, Pau Torres apareceu em cobrança de escanteio e empurrou para as redes, ampliando o marcador. Nos acréscimos, outro pênalti foi marcado e Danjuma fez o terceiro.