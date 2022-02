Chelsea vence o Al Hilal por 1 a 0 e vai enfrentar o Palmeiras no Mundial de Clubes

Gol da equipe inglesa foi marcado pelo atacante Lukaku; em segundo tempo apagado, o goleiro Kepa evitou o empate da equipe da Arábia Saudita

Reprodução/Instagram @ChelseaFC O atacante Lukaku foi responsável por marcar o gol que levou o Chelsea para a final do torneio



Em partida válida pela segunda semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, o Chelsea, representante da Europa, venceu o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 1 a 0 e garantiu a classificação para a final do torneio. O gol da partida foi marcado pelo atacante belga Lukaku, que aproveitou uma falha da defesa e marcou após a bola sobrar para ele na pequena área. No segundo tempo, o Al Hilal foi para cima e forçou o goleiro do Chelsea, Kepa, a fazer boas defesas e evitar o empate dos sauditas. Com o resultado, o Chelsea carimbou a vaga na final, onde irá disputar o título com o Palmeiras, que venceu o Al Ahly por 2 a 0 na terça-feira, 8. A decisão acontecerá no sábado, 12, às 13h30. Já o Al Hilal enfrentará o Al Ahly em partida marcada para as 10h do mesmo sábado. Os dois finalistas tentam conquistar um título inédito.