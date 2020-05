Nova regra das cinco substituições começam a valer no Campeonato Português

Reprodução Porto é o líder do Campeonato Português



Assim como já foi adotado nos Campeonatos Alemão e Espanhol, o Campeonato Português anunciou que vai liberar que as equipes façam cinco substituições por partida.

Por conta da pandemia, a Fifa deu o aval, em caráter experimental, para que as equipes façam cinco trocas, desde que o jogo seja parado no máximo três vezes. Entretanto, é necessário que a organização de cada competição valide a medida.

Segundo a liga portuguesa no campeonato nacional, que será retomada no próximo dia 3, a dez rodadas do fim, cada técnico poderá ter até nove jogadores no banco. As medidas foram adotadas devido a uma possível piora no condicionamento físico dos atletas após a pausa provocada pela pandemia.

O Porto é o líder do torneio, com 60 pontos, um à frente do Benfica. Os dois rivais disputarão também a final da Taça de Portugal, sem data a ser definida.

* EFE