City x Real e Liverpool x Villarreal: Saiba onde assistir as semifinais da Liga dos Campeões

Os duelos decisivos entre ingleses e espanhóis começam nesta terça-feira, 26, em busca da final em Paris no próximo mês

EFE/Chema Moya Real Madrid é o maior campeão da Champions, com 13 taças



As semifinais da Liga dos Campeões começam nesta terça-feira, 26, para definir os times que decidirão o título da maior competição interclubes do continente no dia 28 de maio, em Paris, na França. A curiosidade da temporada é que, de ambos os lados, ingleses e espanhóis, disputam a taça. O primeiro jogo será entre Manchester City e Real Madrid, no Etihad Stadium, nesta terça às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão da TNT, HBO Max e SBT. Os ingleses chegaram à final na última temporada, e perderam para o Chelsea, já o Real Madrid pretende voltar à decisão depois de três anos. Os merengues são os maiores campeões, com 13 títulos. A volta, no Santiago Bernabéu, está marcada para 4 de maio. Do outro lado da chave, o Liverpool recebe o Villarreal, no Anfield, na quarta-feira, 27, às 16h, e passará na TNT e HBO Max. Os Reds, inclusive, conquistaram o seu último título em 2018/19. O ‘submarino amarelo’ nunca conquistou a Champions e é a ‘sensação’ da temporada, tendo eliminado Juventus e Bayern de Munique na sequência. O jogo no estádio Madrigal será em 3 de maio.

Onde assistir as semifinais da Liga dos Campeões:

TERÇA-FEIRA, DIA 26

16h – Manchester City x Real Madrid

transmissão: TNT, HBO Max e SBT

QUARTA-FEIRA, DIA 27

16h – Liverpool x Villarreal

transmissão: TNT e HBO Max