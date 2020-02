Clima tenso! Leonardo convoca reunião após discussão entre Mbappé e Tuchel

Reprodução/Canal+ Mbappé e Tuchel discutiram na goleada por 5 a 0 do PSG sobre o Montpellier



O atacante Kylian Mbappé ficou irritado ao ser substituído na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Montpellier, no último sábado (1º), e acabou protagonizando uma feia discussão com o treinador Thomas Tuchel, ainda no gramado (Veja abaixo). De acordo com o jornal “Le Parisien”, em matéria publicada nesta segunda-feira (3), ambos foram convocados por Leonardo para reunião.

Segundo o jornal francês, o diretor esportivo chamou Mbappé e Tuchel para acabar com o atrito e tenta colocar “panos quentes” na situação. No encontro, realizado no domingo (2), a conversa teria acontecido em tom amistoso.

A relação entre Mbappé e Tuchel, por outro lado, não é nada amigável. A estrela francesa, ainda conforme informações do “Le Parisien”, não se sente prestigiada pelo comandante.

O treinador, ao mesmo tempo, não deixou de manifestar a sua indignação com a atitude de Mbappé após a partida válida pelo nacional. “Não estou com raiva, estou triste. Expliquei a ele por que fiz isso. Vai continuar assim, vou continuar a decidir as coisas pensando na parte esportiva. Não jogamos tênis, jogamos futebol. Temos que respeitar todos”, reprovou Tuchel.

Na publicação, o jornal explica que Tuchel exerceu a substituição com a intenção de preservar o atacante. Mbappé deixou a partida aos 12 minutos do segundo tempo, logo após marcar quarto gol do PSG.

Líder disparado do Francês, o time parisiense soma 55 pontos na tabela, 12 a mais que o Olympique de Marseille, o segundo colocado. Na próxima terça-feira (4), a equipe volta campo para visitar o Nantes.