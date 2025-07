Clube argentino e 10 torcedores são punidos por condutas antissemitas

Sanção penaliza o ocorrido durante jogo contra o Atlanta, clube ligado à comunidade judaica no país; torcedores do All Boys distribuíram panfletos e carregaram uma caixa semelhante a um caixão com a bandeira israelense

EFE/Polícia Federal Argentina BUENOS AIRES (ARGENTINA), 30/06/2025 – Foto divulgada pela Polícia Federal Argentina mostra cartaz apreendido durante operação realizada em 29 de junho de 2025, em Buenos Aires. O governo de Javier Milei apresentou denúncia e acusou torcedores do clube All Boys de antissemitismo e discriminação. Antes da partida contra o Atlanta — clube tradicionalmente ligado à comunidade judaica argentina —, os torcedores exibiram um caixão com a bandeira de Israel, cartazes com frases como “morte a Israel” e bandeiras da Palestina, segundo informou o Ministério da Segurança Nacional nesta segunda-feira.



O clube All Boys, da segunda divisão argentina, deverá jogar sem torcida em casa como punição por condutas antissemitas de seus torcedores e 10 deles não poderão comparecer a eventos esportivos, segundo a medida publicada nesta sexta-feira (4) no Diário Oficial. A sanção contra o clube foi imposta pelo Tribunal Disciplinar da Associação de Futebol Argentino, enquanto a restrição aos torcedores é uma resolução do Ministério de Segurança. Em ambos os casos, as medidas valerão por tempo indeterminado.

A sanção penaliza o ocorrido do último domingo (29), antes e durante uma partida do time contra o Atlanta, que é ligado a comunidade judaica da Argentina, quando torcedores do All Boys distribuíram panfletos com expressões antissemitas e carregaram uma caixa semelhante a um caixão com a bandeira israelense, de acordo com vídeos que circularam nas redes sociais.

Tá rolando na Floresta o duelo entre All Boys x Atlanta, pela segunda divisão da Argentina . O Atlanta é conhecido por ser um clube da comunidade judaica da zona norte de Buenos Aires e a torcida adversária fez issopic.twitter.com/VrdcWZQUYn — Luan Araujo (@luanaraujo90) June 29, 2025

O caixão falso foi pintado com as cores do Atlanta, localizado no bairro de Villa Crespo, onde vive parte da comunidade judaica argentina de 300.000 pessoas, a maior da América Latina. O caso provocou a intervenção do Ministério de Segurança, que, após registrar uma queixa criminal, conseguiu identificar dez torcedores. O All Boys poderá apresentar sua defesa nos próximos dias.

A Associação de Futebol Argentino expressou seu “repúdio total e absoluto aos atos aberrantes de antissemitismo”, em um comunicado na segunda-feira. O clube também manifestou seu repúdio, mas destacou “o comportamento exemplar da grande maioria dos membros e torcedores” que compareceram. “Os fatos de conhecimento público não representam de forma alguma os sentimentos e pensamentos do genuíno torcedor do All Boys, mas sim de um minúsculo grupo que com suas ações geram danos irreparáveis à nossa querida e amada instituição”, disse a agremiação.

*Com informações da AFP

