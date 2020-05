Clubes espanhóis poderão retomar treinos em grupo a partir de segunda

Reprodução/FC Barcelona Messi, durante treinamento no Barça; trabalhos individuais começaram na semana passada



Apesar de algumas partes da Espanha ainda estarem com restrições rígidas de quarentena por causa do coronavírus, os clubes do campeonato nacional poderão começar a realizar treinos em grupo na próxima semana.

Em Madri e Barcelona, as medidas de afrouxamento não foram autorizadas e o confinamento continua, como em grande parte do país, mas Real Madrid e Barcelona conseguiram autorizações para começar a retomar o trabalho.

Segundo a LaLiga, na segunda-feira, todos os jogadores podem começar a participar de treinos em pequenos grupos, independentemente da fase de isolamento em suas regiões. Até então, só eram permitidos treinos individuais.

O governo nacional vem diminuindo gradualmente as restrições adotadas em meadas de março por causa da pandemia, com diferentes níveis de acordo com a região. Por isso, teoricamente, equipes de Madri e Barcelona não teriam permissão para iniciar os treinamentos em grupos se o governo não tivesse criado exceções.

Times de regiões com maiores restrições poderão fazer atividades com até dez jogadores juntos, enquanto clubes de cidades com menos restrições podem dividi-los em grupos de até 14 atletas. As equipes nessas regiões também poderão usar até 50% das suas instalações. Os times restantes só poderão usar até 30% das instalações. Os árbitros também podem voltar a treinar.

As diretrizes rígidas precisam ser seguidas por clubes e jogadores durantes os treinamentos. Atletas, funcionários, membros das comissões técnicas e todos os envolvidos devem ser testados para covid-19. Nos exames preliminares, cinco jogadores da primeira e segunda divisão testaram positivo.

A liga quer retomar o campeonato em 12 de junho com estádios sem torcidas. Os jogos estão paralisados desde 14 de março. Quase 30 mil pessoas morreram vítimas da covid-19 no país.

