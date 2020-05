Clubes italianos poderão retomar treinos em grupos

Reprodução/Juventus Já de portões fechados, Inter e Juventus protagonizaram um dos últimos jogos antes da paralisação



O ministro do Esporte da Itália, Vincenzo Spadafora, anunciou nesta terça-feira que os clubes da primeira divisão do Campeonato Italiano podem voltar a realizar treinos em grupo. No próximo dia 28, ele deve se reunir com integrantes do Comitê Técnico-Científico, a federação do país (FIGC) e os organizadores da competição para a definição da data.

“O Comitê Técnico-Científico aprovou o protocolo da FIGC para a retomada dos treinamentos de equipes para clubes de futebol. Essa é uma ótima notícia, o treinamento em grupo pode ser retomado”, informou à emissora de televisão RAI.

O novo protocolo prevê flexibilizou as regras nos treinamentos, como nos casos em que um membro da equipe testa positivo para a covid-19 – não é mais necessário que toda equipe seja colocada em isolamento. “Se houver um caso positivo, a pessoa infectada estará em quarentena e as outras poderão continuar trabalhando, mas controladas. É certo que o futebol pode ser retomado com segurança”, garantiu.

Os clubes estão treinando em sessões individuais desde a primeira semana de maio. O retorno dos treinos em grupo aumenta o otimismo sobre as chances da retomado do italiano, paralisado desde 9 de março.

“Fazer como a França fez (declarar o campeonato encerrado no momento da interrupção) e deixar tudo para trás teria sido mais fácil. Mas eu não queria tomar esta decisão, assim como não queria dar datas definitivas para um reinício quando não tínhamos dados suficientes. Agora que podemos, é correto nos programarmos”, finalizou Spadafora.

