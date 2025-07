‘Cold’ Palmer congela o PSG e é eleito o craque da final

Principal peça da nova geração do Chelsea marcou dois gols e deu assistência para o terceiro, sendo eleito o melhor jogador da partida

JUSTIN LANE/EFE/EPA Cole Palmer (dir.), do Chelsea, comemora o segundo gol da equipe com Enzo Fernández (centro) e Pedro Neto (esq.) durante a final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa



Com uma atuação decisiva de Cole Palmer, o Chelsea venceu o Paris Saint-Germain por 3 a 0 neste domingo (13) e conquistou o título da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com 32 times. A final foi disputada no Estádio MetLife, nos arredores de Nova York, diante de 81.118 torcedores — entre eles, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania. Palmer, de 23 anos, marcou dois gols e deu assistência para o terceiro, sendo eleito o melhor jogador da partida. Frio e preciso, justificou o apelido “Cold Palmer”, celebrado pelos torcedores. Revelado pelo Manchester City, o meia-atacante trocou de clube em 2023 buscando mais espaço — e alcançou protagonismo imediato no Chelsea.

Os dois primeiros gols saíram ainda no primeiro tempo. Aos 22 minutos, Palmer recebeu na entrada da área e finalizou de pé esquerdo no canto oposto de Donnarumma. O segundo, aos 30, foi parecido: arrancada pela direita, drible em Lucas Beraldo e novo chute cruzado, sem chances para o goleiro. Aos 43, o inglês apareceu como garçom: arrancou em velocidade e encontrou o brasileiro João Pedro livre para marcar por cobertura e fechar o placar.

A vitória consagra Palmer como a principal peça da nova geração do Chelsea. Em sua primeira temporada pelo clube, anotou 22 gols e 11 assistências na Premier League, além de ter balançado as redes na final da Euro 2024, quando a Inglaterra perdeu para a Espanha. Também foi decisivo na conquista da Conference League, em maio, ao dar duas assistências na virada sobre o Betis.

Cria da base do City e torcedor do Manchester United na infância, Palmer deixou Guardiola em busca de mais minutos e encontrou no Chelsea o cenário ideal para brilhar. Neste domingo, seu talento desequilibrou a decisão contra o favorito PSG, liderado por Dembélé, e garantiu o primeiro título mundial do clube no novo formato da competição.

*Com informações da AFP