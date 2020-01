Com 2 de CR7, Juve vence Parma e amplia vantagem para a Inter no Italiano

Divulgação/Juventus

Com dois gols do craque português Cristiano Ronaldo, a Juventus venceu o Parma neste domingo, em Turim, por 2 a 1, e abriu quatro pontos de vantagem na ponta do Campeonato Italiano para a Inter de Milão, que empatou mais cedo com o Lecce.

Depois de ficar de fora do triunfo de quarta-feira sobre a Udinese por causa de uma sinusite, Cristiano foi mais uma vez decisivo, marcou pela sétima rodada consecutiva e está cada vez mais perto do recorde de 11 jogos seguido balançando as redes no torneio, que é dividido pelo argentino Gabriel Batistuta e pelo italiano Fabio Quagliarella.

Cristiano abriu o placar aos 43 minutos, com um chute de fora da área sem chances de defesa para o goleiro do Parma. Na volta do intervalo, Andreas Cornelius empatou aos 10, mas o craque português sequer deu tempo para o adversário comemorar e fez o segundo no jogo três minutos depois, após assistência de Paulo Dybala.

Com os dois gols de hoje, Cristiano chegou a 11 nos últimos jogos e tem 16 no torneio, sete a menos que Ciro Immobile, o artilheiro do Italiano, que ontem anotou três vezes na goleada da Lazio sobre a Sampdoria por 5 a 1.

O resultado leva a Juventus aos 51 pontos, quatro de vantagem para a Inter de Milão. O Parma, por sua vez, caiu para o oitavo lugar, e tem os mesmos 28 pontos do Milan, que mais cedo venceu a Udinese.

*Com informações da EFE