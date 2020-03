Com Alemão adiado, coronavírus paralisa as cinco principais ligas da Europa

Ronald Wittek/EFE O Bayern de Munique lidera o Campeonato Alemão



A Deutsche Fussball Liga (DFL), a liga de futebol alemã, anunciou nesta sexta-feira (13) que as partidas do campeonato nacional, que seriam disputadas neste final de semana, foram adiadas. De acordo com o comunicado, a Bundeslga ficará suspensa, pelo menos, até o dia 2 de abril.

A medida foi tomada após o número de casos de coronavírus aumentar muito nos últimos dias. Segundo a Johns Hopkins University, são 3.059 casos, com seis mortes até o momento.

Fritz Keller, presidente da Federação Alemã de Futebol, divulgou uma nota informando que a saúde dos esportistas é prioridade.

“O futebol é e irá continuar a coisa mais bonita no mundo, mas é uma questão menor quando se trata de saúde”, disse Keller. “Por mais dramática que seja a situação, há uma grande chance que nós possamos usar o poder unificador do futebol e cumprir a responsabilidade ao lidar com essa importante tarefa social”.

Desta forma, as cinco principais ligas da Europa estão paralisadas. Hoje, o Campeonato Francês e o Inglês foram adiados. Na Itália, situação mais delicada do continente, o torneio também está suspenso.

Também nesta sexta-feira, a Federação Espanhola de Futebol orientou os clubes a cancelar os treinamentos nos próximos dias. O pedido aconteceu após a La Liga adiar duas rodadas do campeonato nacional.