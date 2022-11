Com Arrascaeta e Suárez, Uruguai divulga lista de convocados para a Copa do Mundo

Canobbio, do Athletico-PR, e Varela, do Flamengo, também estão na lista do técnico Diego Alonso

Raúl Martínez/EFE Arrascaeta enfrentou um problema de pubalgia no fim da temporada no Flamengo, mas está confirmado no Catar



A seleção do Uruguai anunciou na noite desta quinta-feira, 10, os 26 nomes que irão para a Copa do Mundo do Catar. Giorgian de Arrascaeta e Varela, do Flamengo, e Canobbio, do Athletico-PR, são os jogadores que atuam no Brasil e que estarão no Catar. Arrascaeta sofreu nos últimos meses com pubalgia e seu nível de futebol decaiu. O trio de ataque é formado por Luis Suárez, que defendeu o Nacional nos últimos meses, Edinson Cavani, do Valencia, e Darwin Núñez, do Liverpool. Cavani pode não chegar 100% para o Mundial, já que machucou o tornozelo direito recentemente. O Uruguai está no Grupo H com Portugal, Gana e Coreia do Sul e é um dos cotados para avançar às oitavas de final. A Celeste estreia contra os asiáticos no dia 24, às 10h (horário de Brasília), faz o segundo jogo contra Portugal dia 28, às 16h, e fecha contra os africanos no dia 2 de dezembro, às 12h. Todos os jogos no mesmo dia que o Brasil.

Confira abaixo a lista completa do técnico Diego Alonso: