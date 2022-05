Com Danilo, do Palmeiras, Tite convoca a Seleção Brasileira para amistosos antes da Copa

Ao todo, 26 atletas foram convocados para os amistosos contra Coreia do Sul, Japão e Argentina, que serão disputados no começo de junho

Reprodução/CBF Tite fez sua penúltima convocação antes da Copa do Mundo de 2022



Entrando na reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no fim deste ano no Catar, o técnico Tite fez sua penúltima convocação antes do torneio nesta quarta-feira, 11. Os atletas convocados para defender a amarelinha foram anunciados durante evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ao todo, 26 jogadores foram escolhidos para disputarem os amistosos contra Coreia do Sul, e Japão – a partida contra a Argentina, que estava marcada para dia 11 do mês que vem, foi cancelada. Os confrontos acontecerão nos dias 2 e 6 de junho nas cidades de Seul e Tóquio, respectivamente. Nomes consolidados como Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Neymar (PSG) e o trio de goleiros estão na lista. A grande novidade ficou por conta de Danilo, volante do Palmeiras.

Confira os convocados por Tite: