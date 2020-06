Com dois de João Félix, Atlético de Madrid vence Osasuna por 5 a 0

EFE/Jesús Diges Atletico de Madrid encerrou jejum de vitórias em goleada sobre o Osasuna



Recuperado de lesão, João Félix brilhou na vitória do Atlético de Madrid sobre o Osasuna por 5 a 0, nesta quarta-feira. O time encerrou o jejum de vitórias e recuperou o quarto lugar na classificação do Campeonato Espanhol.

Vindo de três empates consecutivos, o Atleti ganhou apenas dois dos últimos nove jogos no torneio nacional, embora tenha eliminado o Liverpool nas oitavas de final da Liga dos Campeões pouco antes da paralisação dos torneios.

Recuperado de uma torção no joelho esquerdo, João Félix, que chegou no time para substituir Griezmenn antes da temporada, agora soma oito gols pelo clube. Os dois desta quarta saíram aos 27 minutos do primeiro tempo e aos 11 da etapa final.

Marcos Llorente, Álvaro Morata e Yannick Carrasco completaram o placar dilatado com gols aos 34, aos 37 e aos 43 minutos. O gol de Morata chegou a ser anulado por impedimento, mas a decisão foi revista após consulta ao VAR.

A vitória colocou o time dois pontos atrás do terceiro colocado Sevilla, que empatou em 1 a 1 com o Levante na segunda-feira. A Real Sociedad pode ultrapassar o Atlético caso vença o Alavés na quinta-feira. Já o Osasuna é o 11º colocado. O clube cobriu as vazias arquibancadas do Estádio El Sadar com fotos dos seus torcedores.

Ameaçado de rebaixamento, o Celta (17º) não saiu do 0 a 0 com o Valladolid (14º), sendo que Iago Aspas desperdiçou uma cobrança de pênalti aos 26 minutos do segundo tempo. Já Eibar (16º) e Athletic Bilbao (10º) empataram por 2 a 2.

* Com Estadão Conteúdo